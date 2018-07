Nie pozostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach. Upał i prażące słońce może być dla nich śmiertelnym wrogiem Data publikacji 27.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami kolejna fala upałów. Mając to na uwadze wrocławscy policjanci apelują o rozsadek i przypominają, aby nie pozostawiać dzieci czy zwierząt w samochodach, nawet jeżeli wydaje nam się, że wychodzimy do sklepu czy banku tylko na chwilę. Jak wiemy auto w pełnym słońcu nagrzewa się niczym kuchenny piekarnik. Pamiętajmy o tym, że przez brak rozwagi możemy narazić życie człowieka lub naszego czworonoga. Zamknięty samochód i zamknięte szyby. Właśnie w takich warunkach przez kilkadziesiąt minut w upalny dzień przebywała 2,5-letnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło w Mikołajkach. Pozostawione w pojeździe dziecko zauważył mężczyzna, który poprosił o interwencję funkcjonariuszy.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. W czasie upałów samochód jest niczym kuchenny piekarnik. Wystarczy kilka minut, a może dojść do tragedii.

Wrocławscy policjanci przypominają, by w samochodach nie pozostawiać dzieci, osób niepełnosprawnych wymagających opieki lub zwierząt. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji.

Mandat karny w wysokości 500 zł to najmniejsza konsekwencja takiego nieodpowiedzialnego i bezmyślnego zachowania. Niestety przez brak rozwagi może doprowadzić do narażenia ludzkiego życia. Pozostawienie zwierząt w wysokiej temperaturze np. w samochodzie jest to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą, sprawcy grozić może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Nie bądźmy również obojętni widząc, jak ktoś inny podczas upałów pozostawia w samochodzie dzieci, osoby niepełnosprawne wymagające opieki lub zwierzęta. Informujmy natychmiast o zaistniałym zdarzeniu policję dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 997 lub 112.

Funkcjonariusze w codziennej służbie zawsze zwracają szczególną uwagę na takie sytuacje i reagują natychmiast.

Pamiętajmy też o tym, że jeśli policjanci stwierdzą, że istnieje zagrożenie zdrowia, życia ludzkiego lub też dłuższe pozostawanie zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków. Działania te, np. wybicie szyby, mają umożliwić wydostanie ludzi lub zwierząt z samochodu.

Wczoraj około godziny 12.45 oficer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał informację, że na ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach przy markecie stoi zamknięte auto, a w środku siedzi dziecko i że „ledwo ono dyszy”. Na miejsce natychmiast pojechał patrol policji.

Niestety w pobliżu samochodu nie było rodziców dziecka, ale na szczęście jego losem zainteresowała się przypadkowa osoba.

Funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym uchyleniu tylnych okien w aucie umożliwiając tym samym dopływ powietrza. Dziecko było przytomne ale płakało. Po około 10 minutach przyszedł brat dziewczynki, który otworzył drzwi do auta, a dopiero po kolejnych 10 przyszli rodzice. W międzyczasie na miejsce interwencji przyjechała karetka pogotowia i straż pożarna. Na szczęście dziewczynka nie wymagała hospitalizacji. Rodziców – obywateli Estonii uświadomiono, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogli spowodować zagrożenie życia i zdrowia dziecka.

Szczególnie narażone na wysokie temperatury są dzieci do lat 3, u których mechanizmy termoregulacji są niewykształcone, temperatura ciała wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż u osoby dorosłej. Prowadzi to do szybkiego odwodnienia i wstrząsu termicznego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Maluchy pozostawione bez opieki w zamkniętym, nagrzanym samochodzie są osłabione, potliwość ich organizmu znacznie wzrasta, a skóra blednie. W takich sytuacjach dzieci nie płaczą, są zdezorientowane i nie maja siły, aby krzyczeć. Skutki nieodpowiedzialnego postępowania rodziców bądź opiekunów mogą być dramatyczne, o czym świadczy sytuacja, która miała miejsce w Rybniku w 2014 roku. Pozostawiona bez opieki, w zamkniętym samochodzie, trzyletnia dziewczynka stała się ofiarą śmiertelnej pułapki. Przyczyną śmierci był udar spowodowany właśnie przegrzaniem organizmu.

Apelujemy o rozsądek i ostrzegamy, że pozostawienie dziecka w nagrzewającym się, zamkniętym pojeździe skutkuje odpowiedzialnością karną. Najłagodniejszą formą kary jest w tym przypadku mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Karę za popełnienie omawianego czynu przewiduje również Kodeks Karny w art. 160 paragraf 2 „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Upały stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Pozostawienie pupila w szczelnie zamkniętym samochodzie stanowi dla niego poważne niebezpieczeństwo. Podobnie, jak w przypadku ludzi może dojść do przegrzania organizmu, co prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia. W tym przypadku właściciele również nie pozostaną bezkarni. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35 ust.1a określa kary grożące za znęcanie się nad zwierzętami, tj. kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W rozumieniu tych przepisów wspomniane znęcanie się nad zwierzętami rozumiane jest również jako „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu lub życiu”, w co wpisuje się omawiany problem.

Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. W myśl art. 162 paragraf 1 Kodeksu Karnego za nieudzielanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach, jakimi powinniśmy się kierować. Widząc zamknięte w pojeździe dziecko należy przede wszystkim sprawdzić jego stan, czy jest przytomne, czy reaguje na nasza obecność i głos. Następnie rozglądamy się w poszukiwaniu właściciela samochodu oraz sprawdzamy, czy drzwi są otwarte. Jeśli nie mamy możliwości dostania się do środka w celu ratowania życia, zgodnie z art. 26 Kodeksu Karnego o stanie wyższej konieczności mamy prawo wybić szybę i uwolnić uwięzionego malucha. Wybrać należy szybę, która znajduje się najdalej od dziecka, aby odłamki szkła go nie zraniły. Do wybicia można użyć twardego przedmiotu lub własnej siły fizycznej. Po wydostaniu dziecka z samochodu należy udzielić mu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe. Podobne zasady obowiązują w wypadku ratowania zwierząt.

W związku z obecnie panującymi upałami bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, stosując się do podstawowych zasad można uniknąć wielkiej tragedii.

(KWP we Wrocławiu / dk/in/BPiRD KGP / kp / mg)