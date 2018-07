KWP: Warmińsko – Mazurskie Obchody Święta Policji

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę powstania polskiej policji. W tym roku wojewódzkie obchody tego święta odbyły się w Ełku.

Każdego roku uroczystościom towarzyszy niezwykle podniosła atmosfera. Policjanci tego dnia jeszcze bardziej czują dumę z tego, że mogą nosić policyjny mundur i służyć wiernie społeczeństwu. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z Policją. Wśród zaproszonych na uroczystości gości znaleźli się m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Marta Jakubiak reprezentująca Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, kadra kierownicza policji warmińsko - mazurskiej, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 Mszą św. w Katedrze św. Wojciecha w Ełku, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac Jana Pawła II. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu apelu z okazji Święta Policji, po czym dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na placu.

(Obszerna galeria zdjęć jest dostępna TUTAJ)

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek powitał gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Z okazji Święta Policji komendant podziękował tym dzięki którym możliwe było ufundowanie Komendzie Powiatowej Policji w Ełku sztandaru.

Następnie słowa do funkcjonariuszy garnizonu warmińsko - mazurskiego skierował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

„Chciałbym zwrócić się do bohaterów dzisiejszego dnia, funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komend Powiatowych Policji oraz pracowników cywilnych. Chciałbym im podziękować za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. Dzięki waszemu profesjonalizmowi, dzięki etosowi polskiego policjanta, Polacy czują się bezpiecznie i są bezpieczni. Potwierdzają to badania opinii publicznej. To nie jest psychologiczne poczucie bezpieczeństwa, ale realne, gdyż przestępczość spada, dzięki dobrej pracy ponad stutysięcznej formacji Policji. Święto Policji jest dobrym momentem, aby podziękować wszystkim policjantom za ich pracę. Policja ma być przyjazna i pomocna uczciwym ludziom, a groźna przestępcom”.

(Obszerna galeria zdjęć jest dostępna TUTAJ)

Tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ełku, ponieważ jednostka otrzymała sztandar. Przedstawiciele fundatorów, zaproszonych gości oraz ełckich policjantów wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur poświęcił sztandar. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Ełku mł. insp. Pawłowi Szyperkowi.

(Obszerna galeria zdjęć jest dostępna TUTAJ)

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe. W garnizonie warmińsko – mazurskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1070 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 20 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 77 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 444 policjantom, w korpusie podoficerów – 422, zaś szeregowych 107.

Prezydent RP przyznał także Medale „Za Długoletnią Służbę”, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medali i odznaczeń przyznano łącznie 110 policjantom i pracownikom Policji. Ponadto 9 osób, aktywnie współpracujących z warmińsko - mazurską Policją na rzecz bezpieczeństwa, zostało odznaczonych Krzyżem „Za zasługi dla Policji”.

(Obszerna galeria zdjęć jest dostępna TUTAJ)

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk podziękował w imieniu kierownictwa polskiej Policji za oddanie, ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową służbę.

„To w jakim miejscu jest dzisiaj polska Policja, to wasza zasługa - gratuluję. W Warszawie, gdy odbywały się Centralne Obchody Święta Policji podeszła do mnie pewna kobieta, która podziękowała za to, że jesteśmy i dodała – „bez was bylibyśmy bezradni”. To jakie jest poczucie bezpieczeństwa, to dla nas najlepsza zapłata, godność i duma. Drodzy policjanci chylę przed wami głowę.”