W aucie przewozili niemal 2-metrowy krzew konopi indyjskiej i marihuanę Policjanci z powiatu złotoryjskiego zatrzymali 3 młodych mężczyzn, którzy w samochodzie przewozili blisko 2 - metrowy krzew konopi indyjskiej. Podczas sprawdzenia pojazdu funkcjonariusze ujawnili także susz roślinny, który po zbadaniu narkotestem okazał się być marihuaną. Jeden z zatrzymanych przyznał się do posiadania ujawnionych w samochodzie środków odurzających. Mężczyzna usłyszał już zarzuty a jego losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Lubiechowa. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Świerzawie patrolujący nocą teren gminy zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Podróżowało nim 3 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. Jak się po chwili okazało, przewozili oni na tylnym siedzeniu blisko 2 - metrowy krzew konopi indyjskiej. Dodatkowo po dokładnym sprawdzeniu auta policjanci ujawnili susz roślinny. Badanie narkotestem wskazało, że był to środek odurzający w postaci marihuany.

Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy. W trakcie czynności procesowych najstarszy z grupy, 24-latek przyznał się do posiadania zabronionych substancji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełniony czyn grozić mu może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)