Żużlowe zmagania bezpieczne dzięki zaangażowaniu policjantów Data publikacji 28.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna runda żużlowych zmagań odbyła się w sportowej i rodzinnej atmosferze. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego, zabezpieczenie meczu miejscowej drużyny z żużlowcami z Leszna przebiegło bardzo spokojnie, bez groźniejszych incydentów. Doskwierający upał oraz opady deszczu nie przeszkodziły mundurowym w skutecznym zapewnianiu bezpieczeństwa kibicom i mieszkańcom.

W piątek (27 lipca) odbyła się kolejna runda żużlowej Speedway Ekstraligi. Tym razem zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego podejmowali drużynę z Leszna. Dla miejscowych, jak i przyjezdnych kibiców czarnego sportu była to kolejna okazja do dopingowania zmagań swoich ulubieńców. Zapewne każda osoba wybierająca się na mecz miała na celu spędzenie tego czasu w sportowej i rodzinnej atmosferze, unikając groźniejszych incydentów. Dla blisko 100 policjantów był to czas ciężkiej służby, którą dodatkowo utrudniały warunki atmosferyczne m.in. panujący upał i opady deszczu. Z tym mundurowi poradzili sobie jednak doskonale i w profesjonalny sposób zapewniali bezpieczeństwo zarówno kibicom żużla, jak i osobom mieszkającym w rejonie stadionu. O spokojne i sprawne przemieszczanie się pojazdów dbali policjanci drogówki, którzy kierowali ruchem w newralgicznych punktach oraz obsługiwali wszelkie zdarzenia drogowe. Mundurowi w białych czapkach mieli za zadanie zapewnić spokojne i sprawne dotarcie do celu wszystkim zmotoryzowanym. O bezpieczeństwo osób, które na mecz postanowiły udać się pieszo, dbali funkcjonariusze pionu prewencji oraz kryminalnego. W razie potrzeby służyli oni pomocą oraz reagowali na wszelkie przejawy agresji i łamania prawa. W tych zadaniach gorzowskich policjantów wspierali mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki profesjonalnej pracy stróżów prawa oraz spokojnej i odpowiedzialnej postawie kibiców, kolejna runda żużlowych zmagań przejdzie do historii jako bezpieczna.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.