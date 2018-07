Policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 29.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który jak się okazało, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyznę przejęli policjanci z wrocławskiej drogówki, którzy działali z funkcjonariuszami z komisariatu w Sobótce. Niestety podczas interwencji pijani pasażerowie, by zmusić policjanta do odstąpienia od czynności podjętych wobec kierowcy, wypuścili psa z bagażnika samochodu. Za swoje czyny wszyscy odpowiedzą teraz przed sądem.

Funkcjonariusz pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Około godziny 19.20 jadąc swoim samochodem wraz z synem drogą krajową K 35, w okolicach miejscowości Wojnarowice zauważył jadący środkiem jezdni samochód. Kierujący sprawiał wrażenie niepanującego nad pojazdem. Na łuku drogi nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zatrzymał się na drodze, blokując całkowicie przejazd. Zmusił tym samym policjanta, jak i innych kierujących do gwałtownego hamowania.

Policjant natychmiast podbiegł do kierującego by upewnić się, że zachowanie to nie było skutkiem pogarszającego się stanu zdrowia. Okazało się jednak, że czuć było od niego woń alkoholu. Świdnicki funkcjonariusz nakazał mężczyźnie opuścić pojazd, jednakże ten zaparł się o kierownicę i próbował ponownie uruchomić swój pojazd. Policjant używając chwytów obezwładniających zmusił go jednak do opuszczenia auta.

W samochodzie znajdowały się jeszcze dwie osoby, również w stanie nietrzeźwości, które by zmusić policjanta do odstąpienia od czynności podjętych wobec pijanego kierowcy, wypuściły z bagażnika samochodu psa. Zaczęły też szczuć nim funkcjonariusza.

Wezwani na miejsce policjanci drogówki z Wrocławia wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu w Sobótce zatrzymali nietrzeźwego kierowcę oraz pasażerów auta. Mężczyznę poddano badaniu na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem blisko 3 promili. Ponadto 44-latek posiadał wydany przez sąd zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

O dalszym losie osób zatrzymanych zdecyduje teraz sąd. Czujność policjanta i podjęte przez niego działania pozwoliły prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze.

Pamiętajmy. Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - dla nas i naszych bliskich. Dlatego też zawsze reagujmy na tego typu przypadki. Nawet informacja przekazana policjantom anonimowo, może przyczynić się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców i tym samym poprawy bezpieczeństwa. Każda osoba mająca podejrzenia, że ktoś prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, może powiadomić funkcjonariuszy pod numerem telefonu 112 lub 997. Policjanci natychmiast sprawdzą taki sygnał.

(KWP we Wrocławiu / mg)