Zatrzymani za odbarwianie i sprzedawanie oleju smarowego jako napędowego

Paliwo było transportowane bez wymaganego zgłoszenia na naczepie samochodu ciężarowego w pojemnikach typu "mauser". Olej smarowy po przerobieniu miał trafić na polski rynek jako pełnowartościowy olej napędowy. Ten proceder przerwali funkcjonariusze CBŚP i KAS, zatrzymując trzy osoby oraz zabezpieczając 24 tysiące litrów paliwa. Szacunkowe straty Skarbu Państwa w wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego, wyniosłyby prawie 100 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Krakowie ustalili, że olej smarowy po przeróbkach był dystrybuowany na terenie kraju jako olej napędowy. Towar był transportowany z Niemiec do Polski w zbiornikach znajdujących się na naczepach samochodów ciężarowych, a następnie trafiał do bazy paliwowej, gdzie za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego ciągu technologicznego, był odbarwiany i dostarczany do odbiorców półhurtowych.

Realizacja została przeprowadzona na terenie powiatu wyszkowskiego w województwie mazowieckim. Tam na terenie jednej z posesji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Wśród osób zatrzymanych jest kierowca samochodu ciężarowego oraz dwóch mężczyzn przepompowujących olej ze zbiorników do zaimprowizowanej stacji paliw. W trakcie działań zabezpieczono 24 tysiące litrów oleju smarowego. Wartość transakcyjna zabezpieczonego paliwa wynosi niemal 380 tysięcy złotych. Szacunkowe straty Skarbu Państwa w wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego, wyniosłyby prawie 100 tysięcy złotych.

Podczas akcji zabezpieczono również samochód ciężarowy, jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa, a także skierowano wniosek o zabezpieczenie majątkowe na kwotę co najmniej 250 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS-u nadal prowadzą intensywne czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności procederu i ustalić osoby biorące w nim udział.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie jest to kolejny ujawniony przypadek tego typu zachowania przestępczego, kiedy to sprawcy chcąc uniknąć kontroli cystern prowadzonych przez funkcjonariuszy celno-skarbowych, usiłują wprowadzić na teren Polski olej smarowy wykorzystując do tego celu pojemniki „mauzer” umieszczone na naczepach TIR.