Aresztowany 42-latek i odzyskane 400 tys. złotych Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na najbliższe trzy miesiące został aresztowany 42-latek, który w miniony czwartek został zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą miejskiej komendy. Mężczyzna włamał się na konto 44-letniej kobiety i przelał na specjalnie założone przez siebie konto w innej placówce bankowej 400 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali go w momencie gdy chciał dokonać wypłaty zrabowanych pieniędzy.

Cała sytuacja miała miejsce w miniony czwartek w Kielcach, wtedy to policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą uzyskali informację, że 44-latka miał paść ofiarą przestępstwa. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, 26 lipca br., nieznany wówczas sprawca przełamał zabezpieczenia bankowości elektronicznej na jej koncie i przelał z niego pieniądze w kwocie 400 tys. złotych na założony specjalnie w tym celu rachunek w innym banku. Mundurowi przy współpracy z pracownikami placówki bankowej ustalili, że mężczyzna, który założył kilka dni wcześniej konto, chciał wypłacić 400 tys. złotych pochodzące z przestępstwa. Przy próbie zrealizowania wypłaty, zatrzymany został 42-letni mieszkaniec Warszawy. Cała suma została odzyskana, a funkcjonariusze podejrzewają, że mężczyzna nie działał sam dokonując tego procederu. Trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania pozostałych sprawców.

42-latek usłyszał już zarzuty, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Czyn, którego dopuścił się podejrzany zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)