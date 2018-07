Służby zawsze w gotowości - kolejne życie uratowane Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Ratowanie ludzkiego życia, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach to nieodzowne elementy pracy służb mundurowych. Każdy dzień pisze inny scenariusz, ale służby zawsze są w gotowości, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Tym razem policjanci i strażacy zrobili wszystko, aby odnaleźć mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie.

W sobotnie południe, 28 lipca br. dyżurny brzeskiej jednostki odebrał zgłoszenie od zaniepokojonych rodziców, których syn nagle opuścił miejsce zamieszkania manifestując przy tym chęć odebrania sobie życia. Rodzina relacjonowała, że mężczyzna oddalił się do lasu, niestety pomimo ich poszukiwań na własną rękę nie udało się go odnaleźć. To zgłoszenie postawiło na nogi służby ratunkowe. Kilkudziesięciu policjantów i strażaków natychmiast zaangażowało się w poszukiwania 32-letniego mężczyzny. Posiadając jego dokładny rysopis przeczesywali okoliczne kompleksy leśne i boczne drogi na terenie gminy Dębno szukając zdesperowanego człowieka. Natychmiastowa reakcja i duża ilość sił skierowana do poszukiwań zaowocowały odnalezieniem 32-latka w zaroślach oddalonych około kilometra od jego domu. Mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia, która udzieliła mu pomocy.

(KWP w Krakowie / kp)