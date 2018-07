Policjanci o współczesnym niewolnictwie – handlu ludźmi. Czerwony autobus zawita do Kostrzyna nad Odrą Data publikacji 31.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na tegorocznym festiwalu Pol’and Rock w Kostrzynie nad Odrą pojawi się dwupiętrowy, londyński autobus. Jego obecność jest częścią kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem - handlem ludźmi, w którą włączyli się lubuscy policjanci. Kampanię tę organizuje Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wraz z Fundacją La Strada, Armią Zbawienia oraz polską Policją.

Na kostrzyńskim festiwalu, od czwartku do soboty włącznie (2 – 4 sierpnia) w specjalnym, czerwonym autobusie będzie można zasięgnąć przydatnych informacji oraz otrzymać materiały informacyjne i promocyjne. Obecni będą przedstawiciele wielu instytucji, zarówno polskich (Policja, Fundacja La Strada, Armia Zbawienia) jak i brytyjskich (Ambasada Brytyjska, National Crime Agency - agencja do spraw walki z poważną przestępczością). Zorganizowane również zostaną spotkania podnoszące świadomość społeczną na temat handlu ludźmi, a także zaprezentowane filmy i klipy dotyczące tej tematyki. Codziennie w godzinach od 15 do 19 odbywać się będzie stały blok działań profilaktycznych dotyczących współczesnego niewolnictwa - handlu ludźmi, w którym wezmą udział policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo/handel ludźmi. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi albo mają obawy, że same, bądź ich bliscy lub znajomi mogli stać się ofiarami tego przestępstwa mogą kontaktować się z:

Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi (w całości finansowanym z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) pod numerem 22 628 01 20 (adres mailowy info@kcik.pl)

Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada: 22 628 99 99.

Przestępstwa można także zgłaszać Policji pod dedykowanym numerem zaufania: 664 974 934 lub mailowo na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl

Osoby, które chciałyby, aby bezpłatnie sprawdzono im ofertę pracy i warunki zatrudnienia oraz chciałyby uzyskać wsparcie przed wyjazdem, w trakcie oraz po wyjeździe mogą skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy prowadzonego przez polską Armię Zbawienia w ramach Przeciwdziałania Współczesnemu Niewolnictwu: telefon 574 482 744, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl

Źródło: podinsp. Anna Księżak – Nowak

Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto: KGP