Podszył się pod funkcjonariusza ABW i poinformował o możliwym ataku terrorystycznym Data publikacji 31.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj O skuteczności i szybkości policyjnych działań przekonał się mieszkaniec Wałbrzycha, podejrzany o wywołanie fałszywego alarmu. Policjanci z Wałbrzycha wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością dolnośląskiej Policji namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który podszywając się pod funkcjonariusza ABW, za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował dyrektora jednej z wałbrzyskich firm, że przechwycił rozmowy osób podejrzanych o zamachy terrorystyczne. Na celowniku przestępców miało być właśnie to przedsiębiorstwo.

Wałbrzyscy policjanci po otrzymaniu zgłoszenia pojawili się w firmie i sprawdzili dokładnie pomieszczenia obiektu, ciągi komunikacyjne, a także parkingi. W związku z przeprowadzonymi czynnościami nie ujawnili żadnych materiałów niebezpiecznych. W działaniach funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wspierali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze szybko ustalili dane osoby, która mogła wysłać maila i następnego dnia zatrzymali podejrzewanego o ten czyn 29 - letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego.

W trakcie czynności procesowych policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy, laptopa oraz router należące do mężczyzny. Teraz stanie on przed sądem. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności oraz wysoka nawiązka na rzecz Skarbu Państwa, w kwocie nie mniejszej niż 10 tys. zł. Sprawca w tym przypadku wywołał niepotrzebną interwencję Policji wiedząc, że zagrożenie nie istnieje.

(KWP we Wrocławiu / mg)