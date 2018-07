NARADA SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO NA POL’AND’ROCK Data publikacji 31.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Choć do oficjalnego rozpoczęcia festiwalu Pol’And’Rock w Kostrzynie nad Odrą zostały jeszcze dwa dni, to Policyjna Operacja „Kostrzyn 2018” już trwa. We wtorek jej dowódca insp. Krzysztof Sidorowicz na specjalnej odprawie wsłuchiwał się w relacje przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, odnośnie gotowości do działań.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, ile miesięcy trwają policyjne przygotowania do takiego wydarzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa kilkuset tysiącom uczestników wiąże się z ciężką pracą wielu policyjnych pionów. Dlatego lubuskich stróżów prawa wspomagają funkcjonariusze z wielu miejsc Polski. Tu każdy ma swoje zadania, które muszą być wykonane bardzo precyzyjnie, aby zarówno miłośnicy festiwalu, jak i mieszkańcy przygranicznego Kostrzyna czuli się bezpiecznie. Wiele zależy od policjantów, którzy są rozlokowani w różnych częściach miasta. Ale wcześniej bardzo często komunikaty i polecenia płyną z serca policyjnych działań- sztabu, który od lat mieści się w kostrzyńskim komisariacie. Stąd do dowódców oddziałów prewencji, którzy w odpowiedni sposób je kategoryzują przekazując do swych policjantów. Niezwykle istotna jest również ścisła współpraca z przedstawicielami innych służb i instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Stąd codzienne odprawy, podczas których funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, organizatora festiwalu czy włodarze Kostrzyna nad Odrą relacjonują dobowe meldunki z zakresu ich służb.

Wcześniej dowódcy poszczególnych podoperacji na porannych odprawach przedstawiają insp. Krzysztofowi Sidorowiczowi jak krystalizowało się bezpieczeństwo podczas minionej doby. Przedstawiane są wnioski, propozycje i pomysły na określone sytuacje. Później wdrażane jest to w życie. A wszystko to dzieje się jeszcze na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem festiwalu. Jego miłośnicy muszą mieć przekonanie, że policjanci wspólnie z innymi służbami są dobrze przygotowani do zabezpieczenia tej wielkiej imprezy. Ale też przekonani o zagrożeniach, o których staramy się mówić od lat, wdrażając procedury podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto: sierż. szt. Maciej Kimet