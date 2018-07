Puławy: Zatrzymani i aresztowani! Data publikacji 31.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Puławscy kryminalni zatrzymali troje mieszkańców Puław. Dwaj mężczyźni w wieku 16 i 27 lat oraz ich 34-letnia znajoma napadli na dwie osoby w ciągu jednej nocy. Najpierw pobili i grozili nożem 45-latkowi, a pół godziny później zaatakowali 61-latka. Obaj mężczyźni z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Dorośli sprawcy trafili już do aresztu natomiast 16-latek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do puławskiego dyżurnego około godz. 1:00 w nocy z piątku na sobotę. 45-letni mieszkaniec Puław przebywał w jednym z lokali na terenie miasta. W pewnym momencie dosiadła się do niego kobieta, która poprosiła go o kupienie jej piwa. Mężczyzna się zgodził, a gdy kobieta wypiła trunek wyszli razem z lokalu. Po przejściu kilkunastu metrów, mężczyzna został zaatakowany przez dwóch młodych mężczyzn, którzy przewrócili go na ziemię, zaczęli kopać i uderzać rękami. Jeden z mężczyzn przystawił leżącemu mężczyźnie nóż do szyi i grożąc zabójstwem zażądał wydania pieniędzy, kluczyków od samochodu oraz wartościowych rzeczy. Jak się okazało, kobieta była znajomą napastników i razem z nimi próbowała zmusić zastraszonego mężczyznę do wypłaty pieniędzy z konta. Ostatecznie pokrzywdzonemu udało się wyrwać i uciec. W wyniku napadu stracił telefon, pieniądze oraz portfel z dokumentami i kluczyki. Mężczyzna trafił do szpitala.

Niespełna pół godziny później do puławskiej jednostki wpłynęło kolejne zgłoszenie. Okazało się, że dwaj mężczyźni i kobieta, którzy przemieścili się w inny rejon miasta zaatakowali kolejną osobę. Tym razem ich ofiarą padł 61-letni mieszkaniec Puław wracający do domu. Został on uderzony w głowę, a gdy się przewrócił sprawcy kopali go po całym ciele. W tym czasie kobieta opróżniła mu kieszenie zabierając ponad 800 zł. Ze względu na odniesione obrażenia mężczyzna od razu trafił do szpitala.

Sprawą rozbojów zajęli się kryminalni, którzy ustalili, że sprawcami tych zdarzeń są mieszkańcy Puław. Jeden z nich, 27-latek był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu natomiast drugi to 16-latek, zatrzymywany ostatnio za kradzieże na basenie miejskim. Kobietą okazała się natomiast 34-latka. Pełnoletni napastnicy zostali zatrzymani kilka godzin po zdarzeniu. Niedługo później, we współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymany został 16-latek.

Wczoraj puławski Sąd, na wniosek Policji i Prokuratury aresztował na trzy miesiące 27-latka i 34-latkę. Nieletni trafił natomiast do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Będzie odpowiadał przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

E.R.K