O krok od tragedii - uśpiły starszą kobietę i zabrały pieniądze Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Młoda kobieta w zaawansowanej ciąży zapukała do drzwi mieszkania 85-letniej mieszkanki Węgorzyna. Kobieta otworzyła jej drzwi, a ta pod pretekstem sprzedaży odzieży przekonała ją, aby wpuściła ją do środka i zrobiła kawę. Za to przestępstwo może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kiedy starsza kobieta zrobiła kawę, 28-latka wykorzystując jej nieuwagę dolała do kubka fiolkę z rozpuszczonym środkiem farmakologicznym o właściwościach nasennych.

85-latka zasnęła natomiast ciężarna kobieta zadzwoniła po swoją „wspólniczkę” i razem zaczęły przeszukiwać jej mieszkanie. Kiedy znalazły 11 tysięcy złotych wyszły z mieszkania pozostawiając pokrzywdzoną w stanie uśpienia.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie typując potencjalne miejsca, gdzie może dojść do kolejnego przestępstwa, a także biorąc pod uwagę działanie i rysopis sprawców udali się do miejscowości Węgorzyno. Przed blokiem zauważyli kobiety odpowiadające rysopisom sprawców poprzednich przestępstw. Obie kobiety natychmiast zostały zatrzymane. Do działań dołączyli także funkcjonariusze łobeskiej komendy.

Policjanci znając sposób działania kobiet i wiedząc, że może dojść do zagrożenia życia i zdrowia pokrzywdzonych osób natychmiast udali się do mieszkania, gdzie zastali w stanie uśpienia straszą kobietę. Udzielili jej niezbędnej pomocy medycznej i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzona kobieta została natychmiast przetransportowana do szpitala. 28 latka i jej wspólniczka - 62 letnia krewna zostały natychmiast zatrzymane i osadzone w policyjnym areszcie.

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia wykonali szereg czynności procesowych oraz zabezpieczyli fiolki z substancją służącą do usypiania pokrzywdzonych osób. Odzyskali także w całości skradzione pieniądze. Obie kobiety usłyszały zarzut dokonania rozboju. 28- latka przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, natomiast 62 letnia kobieta odmówiła składania jakichkolwiek zeznań w tej sprawie.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Łobzie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 62 -latka na okres 3 miesięcy trafiła do aresztu. Obie kobiety będą odpowiadały za swój czyn przed łobeskim sądem. Za czyn ten grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje aby zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przez osoby starsze mieszkające samotnie, zamykać mieszkania i nie wpuszczać pod żadnym pretekstem do środka obcych osób. Nie należy ufać osobom nieznajomym, osobom które swoim zachowaniem wzbudzają w nas litość, potrzebę pomocy, a także nie kupować żadnych przedmiotów oraz nie przekazywać obcym osobom żadnych pieniędzy.

Jeżeli zauważycie Państwo coś niepokojącego, osoby które swoim zachowaniem wzbudzają podejrzenia, zwracają na siebie uwagę, natychmiast należy informować o tym fakcie Policję pod numerem tel. 997 lub 112. W ten sposób ochronić Państwo nie tylko samych siebie, a także inne osoby przed działaniem oszustów.

(KWP w Szczecinie / kp)