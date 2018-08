Zatrzymany 14-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieletni mieszkaniec Bydgoszczy będzie odpowiadać przed sądem rodzinnym za usiłowanie zabójstwa. Nastolatek bez żadnego powodu zaatakował nożem przypadkową osobę. Pokrzywdzony w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. 14-latek trafił na najbliższe trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.

Do zdarzenia doszło w sobotę (28.07.2018) przed godziną 1:00 w nocy, wówczas dyżurny z bydgoskiego Śródmieścia otrzymał informację o ugodzeniu nożem mężczyzny. Na ulicę Matejki natychmiast został skierowany patrol.

Tam policjanci zastali zgłaszających, którzy udzielali pomocy mężczyźnie próbując tamować krwawienie. Po rozpytaniu okazało się, że 44-latek został zaatakowany w momencie, gdy znajdował się przy swoim samochodzie przy ulicy Ślusarskiej. Sprawca podszedł do niego od tyły i ugodził go jakimś ostrym narzędziem w plecy. Na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która zabrała pokrzywdzonego do szpitala.

Funkcjonariusze zaczęli szukać sprawcy. Natychmiast sprawdzili zapis z kamer miejskiego monitoringu. Jak się okazało, całe zdarzenie zostało zarejestrowane. Mundurowi mieli rysopis sprawcy. W rejon zdarzenia zostały skierowane pobliskie patrole.

Chwilę później na ulicy Sobieskiego patrol z bydgoskiego Szwederowa jadąc nieoznakowanym radiowozem zauważył opisywaną osobę. Mundurowi zablokowali mu drogę. Ten na widok policjantów zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Był to 14-letni mieszkaniec centrum miasta. Bardzo dobrze znany śródmiejskim funkcjonariuszom. Wielokrotnie notowany do różnych czynów karalnych oraz innych przejawów demoralizacji. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka. Był pijany miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Tego samego dnia (28.07.2018) śródmiejscy policjanci zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy i przekazali go do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie postanowienia i wszczęcia postępowania w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dodatkowo wnioskowali o umieszczenie 14-latka w schronisku dla nieletnich.

Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał decyzję o umieszczeniu nastolatka w placówce na najbliższe trzy miesiące. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje już sąd rodzinny.

(KWP w Bydgoszczy / kp)