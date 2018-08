Okradali nie tylko strażaków Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy i rawscy policjanci rozbili grupę seryjnych włamywaczy, którzy szczególnie upodobali sobie budynki Ochotniczych Straży Pożarnych i hydroforni na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i opolskiego. Pierwsza trójka usłyszała już zarzuty. Dzisiaj kolejne czynności w prokuraturze.

W nocy 31 lipca 2018 roku, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali w powiecie zduńskowolskim 2 mężczyzn w wieku 23 i 24, którzy włamali się do budynków OSP w Wojsławicach i Michałowie. W oplu zafira, którym poruszali się sprawcy kryminalni ujawnili 2 motopompy, 2 piły spalinowe, agregat prądotwórczy i 9 węży strażackich. Wykonując dalsze czynności w tej sprawie, jeszcze tego samego dnia rawscy policjanci zatrzymali jeszcze 4 mężczyzn w wieku 25, 46, 58 i 53 lata - mieszkańców powiatów opoczyńskiego, przysuskiego i kieleckiego.

Podczas przeszukań policjanci ujawnili i zabezpieczyli 13 węży strażackich, 3 kosiarki spalinowe, 2 kosy spalinowe, 2 pilarki, 1 motopompę, 1 pompę, tzw. szlamówkę, 72 silniki elektryczne, 6 agregatów prądotwórczych, 2 myjki ciśnieniowe, 2 wentylatory elektryczne i 622 paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono także 16.600 złotych.

Zatrzymanie było możliwe dzięki wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, którzy w 2017 roku zwrócili uwagę na wzrost liczby włamań do tak specyficznych obiektów jak hydrofornie ujęć wody czy budynki OSP. Żmudna analiza materiałów każdej podobnej sprawy, weryfikacja wyciąganych wniosków i uzyskiwanych informacji pozwoliła wytypować krąg osób podejrzanych o ten proceder.

Grupa typowana była do kradzieży z włamaniem do budynku OSP w Trębaczewie. W kwietniu 2018 roku z remizy skradziono 8 sztuk węży i 1600 złotych. Podjęte w tej sprawie czynności, zabezpieczone ślady i współpraca z policjantami z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi doprowadziły do zatrzymania sprawców. Za swoje czyny odpowiedzą także zatrzymani dwaj paserzy. 1 sierpnia 2018 wszyscy usłyszeli zarzuty. Policjanci wystąpili do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ze względu na obszar, na jakim prawdopodobnie działała grupa, sprawa jest rozwojowa. Trwa ustalanie pokrzywdzonych i szacowanie ogólnych strat. W trakcie prowadzonych pod nadzorem prokuratora czynności policjanci ustalili, że sprawa może obejmować nawet około 100 włamań a szacowana suma strat może przekroczyć nawet 1 mln złotych.

(KWP w Łodzi / kp)