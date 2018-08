GODZINA „W”. HOŁD DLA BOHATERÓW OD POLICJANTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH POL’AND’ROCK Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wstrzymany ruch kierowców i oddany honor. Wszystko punktualnie o godzinie 17.00 w Kostrzynie nad Odrą. Ale nie było to spowodowane wciąż napływającymi miłośnikami festiwalu Pol’And’Rock, tylko hołdem oddanym przez policjantów Powstańcom Warszawskim w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Cześć i chwała bohaterom tamtych wydarzeń, które stały się symbolem walki o wolność.

To już 74 lata od największego zrywu narodowego, który miał wpływ w jakiej Polsce żyjemy dzisiaj. 63 dni heroicznej walki, w wyniku której zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy Armii Krajowej i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Pamięć o tym zrywie była pielęgnowana przez kolejne pokolenia Polaków, kształtując ich przywiązanie do idei niepodległości.

Niezwykła postawa polskich bohaterów, którzy przelali krew, zawsze stanowi wzór dla policjantów. Dlatego w tak ważnym i symbolicznym dniu, nie mogliśmy pozostać obojętni na wydarzenia sprzed lat. Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu festiwalu Pol’And’Rock w Kostrzynie nad Odrą, zarówno lubuscy, jaki i ci z wielu miejsc Polski, którzy wspierają nas w tym dużym wyzwaniu, wstrzymało ruch aby oddać hołd Powstańcom Warszawskim. Sygnały dźwiękowe, oddany honor i chwila refleksji miała stanowić symboliczny gest solidarności i uznania za ten wielki narodowy zryw, który ukształtował późniejszą historię Polski. Cześć i chwała bohaterom.

Ginąc myśleli o Tobie, żyjąc pamiętaj o Nich.

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.