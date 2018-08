Dzielnicowy zdążył z pomocą. Odwodniona seniorka trafiła do szpitala Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, podczas obchodu rejonu służbowego interweniował w sprawie seniorki znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Informację o samotnie mieszkającej 68-latce przekazał policjantowi sąsiad kobiety. Jak się okazało pomoc przyszła w samą porę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (30.07.2018) przed południem. Do dzielnicowego Osiedla Zasole w Oświęcimiu, podszedł mieszkaniec jednego z bloków, który poinformował go o starszej, samotnej kobiecie, która nie wychodzi z domu. Policjant natychmiast razem ze zgłaszającym udał się pod wskazany adres. Funkcjonariusz najpierw zapukał do mieszkania, lecz kiedy nikt nie odpowiadał, nacisnął na klamkę drzwi wejściowych. Okazało się, że nie są one zamknięte na klucz, więc wszedł do mieszkania. Po sprawdzeniu pomieszczeń w jednym z pokoi na łóżku odnalazł kobietę, która oświadczyła, że nie od kilkunastu dni prawie nic nie jadła, a jedynie piła niewielką ilość wody. Widząc zły stan zdrowia kobiety, policjant na miejsce wezwał Pogotowie Ratunkowe. Po przeprowadzonym badaniu ratownicy medyczni stwierdzili, że kobieta jest w stanie odwodnienia organizmu. 68-latka została przewieziona do szpitala. Aby, taka sytuacja już się nie powtórzyła dzielnicowy zainicjował pomoc. O zdarzeniu powiadomił rodzinę kobiety oraz pracowników socjalnych.

W tym przypadku dzięki zgłoszeniu sąsiada i natychmiastowym działaniom dzielnicowego, seniorka w porę uzyskała ratującą życie pomoc.

Policjanci w dalszym ciągu apelują o zwrócenie uwagi na mieszkające w pobliżu samotne osoby starsze lub niepełnosprawne, być może i one potrzebują pomocy.

(KWP w Krakowie / kp)