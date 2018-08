Wieruszowscy policjanci uratowali tonącego w Prośnie mężczyznę Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zdecydowanej reakcji wieruszowskich policjantów uratowano 34-latka, który tonął w Prośnie. Mężczyzna chwilę wcześniej spacerował brzegiem rzeki, stracił równowagę i do niej wpadł.

W okresie letnim jednym z priorytetowych zadań policjantów jest kontrola akwenów wodnych w których mogą przebywać osoby.

1 sierpnia br., tuż po godzinie 13:00, oficer dyżurny wieruszowskiej komendy Policji został poinformowany o tonącym w Prośnie mężczyźnie. Na pomoc tonącemu pośpieszyli policjanci, którzy pieszo patrolowali ulice miasta w ramach służby ponadnormatywnej. Nieopodal ulicy Kilińskiego – Bulwar Różany w Wieruszowie, napotykali przypadkowych przechodniów, którzy poinformowali, że słyszeli wołanie o pomoc. Chwilę później funkcjonariusze w korycie rzeki zauważyli tonącego mężczyznę. Był on już kompletnie wyczerpany, nie potrafił utrzymać się na wodzie a jego ciało zanurzało się coraz głębiej. W tej sytuacji starszy sierżant Łukasz Chadryś i sierżant Seweryn Adamczyk, wieruszowscy funkcjonariusze ruchu drogowego bez wahania wskoczyli do wody i rozpoczęli akcję ratunkową.

Konsekwentna i odpowiedzialna postawa policjantów sprawiła, że 34-letni mieszkaniec Wieruszowa został wyciągnięty z wody i uratowany przed utonięciem. Rzeka Prosna w miejscu prowadzenia działań ratunkowych przez policjantów ma około dwa metry głębokości. Jak się okazało, wyciągnięty z rzeki 34-latek podczas spaceru brzegiem rzeki stracił równowagę i wpadł do wody. Badanie wykazało, że miał w wydychanym powietrzu prawie 2,5 promila alkoholu i był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. W tej sytuacji został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności.

Policjanci apelują!

Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że więcej wolnego czasu spędzamy w pobliżu zbiorników wodnych. Wystarczy chwila nieuwagi by doszło do nieszczęścia. Należy również pamiętać o sprawowaniu właściwej opieki nad dziećmi w pobliżu zbiorników wodnych oraz o tym, że to na rodzicach ciąży szczególny obowiązek sprawowania opieki nad pociechami.

Tylko od początku roku w województwie łódzkim utonęło 9 osób. Przy tej okazji zwracamy się także z apelem by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Informujmy o każdej zauważonej niepokojącej sytuacji. Pamiętajmy jeden telefon może uratować czyjeś życie.

(KWP w Łodzi / kp)