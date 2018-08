Policjanci po służbie zatrzymali poszukiwanego listem gończym Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj 66-latek wpadł w ręce policjantów z bydgoskiego Szwederowa. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Funkcjonariusze namierzyli go i zatrzymali po służbie. Mieszkaniec Bydgoszczy trafił już do więzienia.

Do zdarzenia doszło wieczorem po służbie, kiedy to jeden z dzielnicowych z bydgoskiego Szwederowa wracał samochodem do domu. Jadąc ulicą Toruńską zauważył na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Babiej Wsi mężczyznę odpowiadającego rysopisem osobie poszukiwanej listem gończym.

Policjant zawrócił. Wtedy zobaczył też kolegę z pracy, który kończył służbę razem z nim. Podjechał do niego. Funkcjonariusze jednoznacznie stwierdzili, że idący w kierunku Babiej Wsi mężczyzna jest najprawdopodobniej poszukiwany. Mundurowi będący już po służbie podjęli działania i nie pomylili się. Po sprawdzeniu 66-latka w policyjnej bazie okazało się, że jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Mężczyzna został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.

Teraz 66-latek najbliższy rok i osiem miesięcy spędzi za kratkami zakładu karnego.

(KWP w Bydgoszczy / mg)