Pomagają, chronią i strzegą prawa – Oddziały Prewencji zabezpieczają festiwal Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Oddziały Prewencji z Krakowa, Katowic, Kielc, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Opola, Płocka i Radomia wspierają lubuskich policjantów w zabezpieczeniu festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. To blisko 400 mundurowych, których głównym zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz uczestnikom imprezy. Policjanci patrolując ulice miasta, skwery, parki oraz rejon dworca służą im pomocą i informacją oraz reagują na ewentualne przejawy łamania prawa.

Corocznie, w policyjnym zabezpieczeniu festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, ważną rolę odgrywają Oddziały Prewencji. To bardzo duża liczba policjantów posiadających ogromne doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas tego typu wydarzeń. Swój udział biorą oni także w tegorocznej edycji imprezy. Blisko 400 funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji z Krakowa, Katowic, Kielc, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Opola, Płocka i Radomia wspiera lubuskich policjantów w operacji prowadzonej na terenie Kostrzyna. Mundurowi pełniąc służbę, patrolują ulice miasta, skwery, parki i rejon dworca. Z uwagi na panujący upał, policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby odpoczywające właśnie w tych miejscach. Wysokie temperatury powodują zagrożenie udaru lub odwodnienia, dlatego ważne jest szybkie reagowanie na groźnie wyglądające sytuacje. Mundurowi z Oddziałów Prewencji wiedzą doskonale jak nieść pomoc w razie ich wystąpienia. Do Kostrzyna n/O przybyło wiele osób z całej Polski, a także z zagranicy. Często mają one problem ze znalezieniem konkretnego adresu, z czym także pomagają uporać im się policjanci. Do zadań mundurowych należy również reagowanie na przejawy agresji oraz łamanie prawa. To wszystko po to, aby podczas trwania festiwalu jego uczestnicy oraz mieszkańcy Kostrzyna n/O mogli czuć się bezpiecznie.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Foto: sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.