Policyjny śmigłowiec na kostrzyńskim niebie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Operacja Policyjna „Kostrzyn 2018” trwa już pięć dni. Działamy z lądu, wody ale i powietrza. Policjanci na różne sposoby dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Kostrzyna oraz uczestników festiwalu Pol’And’Rock. Przekaz wideo bezpośrednio odbierany jest w sztabie operacji, dzięki czemu koordynacja działań oraz dynamika podejmowanych decyzji jest duża większa i skuteczniejsza. Sokół będzie zatem pomocny w ocenie tego co dzieje się na festiwalowym polu czy drogach dojazdowych do przygranicznego Kostrzyna, co przy zwiększonym natężeniu ruchu nie jest bez znaczenia.

Spośród wielu środków policyjnych, które są wykorzystywane do zabezpieczenia corocznego festiwalu Po’And’Rock, nie sposób pominąć policyjnego śmigłowca. Sokół, bo o nim mowa, niezwykle ułatwia służbę policjantów w przygranicznym Kostrzynie. Maszyna, z zamontowaną kamerą na bieżąco przekazuje zapis obrazu, który bezpośrednio trafia do serca policyjnych działań- sztabu. Stąd informacja o stanie faktycznym momentalnie zostaje wykorzystana i przekazywana jest do dowódców poszczególnych podoperacji i odcinków, a później już do policjantów rozlokowanych na wyznaczonych wcześniej posterunkach. To przykład wyjątkowo szybkiej koordynacji działań oraz dynamicznie wykonywanych czynnościach. Dzięki temu efektywność wykonywanych przez Policję zadań jest bardzo wysoka. To z kolei ma przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić Kostrzyn nad Odrą.

Policyjne śmigłowce, które na co dzień wykorzystywane są w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, wykrywczych, działań pościgowych czy właśnie tych związanych z ruchem drogowych, stanowią bardzo poważne wzmocnienie policyjnej służby. Szczególnie tak potrzebne podczas zabezpieczania Pol’And’Rock. Dzięki tej maszynie oraz znakomicie wykwalifikowanym i mającym za sobą tysiące przelatanych godzin pilotów, policjanci mają transparentny obraz tego co się dzieje, a co za tym idzie możliwość podjęcia szybkiej i właściwej decyzji, przez co bezpieczeństwo tu obecnych jest jeszcze wyższe.

ro KGP na podstawie materiałów ZP KWP Gorzów Wlkp.