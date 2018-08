Ciężka służba "drogówki" podczas festiwalu w Kostrzynie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Po kostrzyńskich ulicach w godzinach szczytu można jechać tylko dzięki policjantom w białych czapkach. Przy ponad trzydziestostopniowych upałach, które towarzyszą im od początku policyjnej operacji, starają się pomóc kierowcom. To niezwykle trudne zadanie, bo ruch kołowy jest w czasie trwania festiwalu ogromny.

Można śmiało stwierdzić, że gdyby w Kostrzynie nad Odrą zabrakło policjantów drogówki, to ruch w mieście po prostu by się zatrzymał. Tylko dzięki pracy mundurowych kierowcy mogą przejechać przez miasto. Zadanie policjanci mają trudne. Kostrzyńskie ulice niecodziennie są świadkami takiego natężenia ruchu. Wielu kierowców zatrzymuje się, bo nie wie w którą stronę jechać. Dlatego policjanci udzielają im niezbędnych wskazówek.

Do Kostrzyna nad Odrą kierowcy nadjeżdżają z każdej strony i to w ilości, która zdarza się tylko w czasie trwania festiwalu. Wystarczy kilkunastominutowa obserwacja każdego ze stałych posterunków by stwierdzić, jak ciężką pracę wykonują policjanci w białych czapkach. Żar lejący się z nieba nie ułatwia zadania. Funkcjonariusze przez całą dobę pracują nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Pomagają także kierowcom na inne sposoby. Kiedy przed głównym kostrzyńskim Rondem Unii Europejskiej jednemu z kierowców samochód odmówił posłuszeństwa, jako pierwszy do pomocy w usunięciu pojazdu z jezdni ruszył gorzowski policjant drogówki.

Ale praca funkcjonariuszy w białych czapkach to nie tylko udrożnianie kostrzyńskich ulic, ale także pomoc służbom w szybkim dojeździe do osób potrzebujących. Obecność policjantów jest także niezbędna przy przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze wstrzymują ruch, by piesi mogli bezpiecznie przejść przez jezdnię. Prawie 200 policjantów drogówki pracuje na ulicach Kostrzyna. Służba na rzecz mieszkańców i gości przygranicznego miasta trwać będzie do zakończenia policyjnej operacji Kostrzyn 2018 . Kierowcy powinni pamiętać, by zwracać uwagę na polecenia i sygnały wydawane przez policjantów w białych czapkach. Udana współpraca funkcjonariuszy, kierujących oraz pieszych jest gwarantem bezpieczeństwa.

ro KGP na podstawie materiałów ZP KWP Gorzów Wlkp.