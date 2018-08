Lubuscy policjanci w walce z dopalaczami Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zjawisko dopalaczy zbiera śmiertelne żniwo. W wielu sytuacjach nie dostaje się po prostu drugiej szansy. Dlatego walka z tymi wyjątkowo niebezpiecznymi środkami powinna być zdecydowana i konsekwentna. Policjanci podczas trwania Operacji „Kostrzyn 2018” sprawdzają i analizują zabezpieczone przez kryminalnych oraz służby organizatora substancje dzięki spektrometrowi, który precyzyjnie je kwalifikuje.

Spektomert TruNarc podręczny analizator do identyfikacji narkotyków, nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych, prekursorów i najczęściej spotykanych wypełniaczy. Przeprowadzenie badania nie jest skomplikowane i co najważniejsze daje precyzyjny i szybki wynik. Laserowa wiązka w ciągu kilku sekund poddaje analizie każdą substancje, jakiej skład budzi wątpliwości. Następnie wynik porównywany jest z tysiącami wzorów chemicznych, jakie urządzenie ma w swej bazie danych. Ta jest systematycznie aktualizowana. Wystarczy niecała minuta, by na ekranie pojawił się wynik. Komunikat wskazuje bezpośrednio czy analizowanym środkiem jest np. amfetamina czy substancje, które kwalifikuje się jako dopalacze. Jak niebezpieczne są to substancje donoszą policyjne meldunki z ostatnich zdarzeń w kraju. Dopalacze zbierają śmiertelne żniwo. Walka z nimi powinna być bezwzględna i skuteczna. Tak też się dzieje.

Podczas Operacji „Kostrzyn 2018” jest to szczególnie uzasadnione. Podczas tak wielkiej imprezy masowej handel i zażywanie tych środków niebezpieczeństwo to jeszcze bardziej potęguje. Ale policjanci są na to przygotowani. Eliminują każdy taki przypadek. Osoby posiadające czy handlujące tymi substancjami są też ujmowane przez służby organizatora. Przekonał się o tym młody mężczyzna, który posiadał przy sobie dopalacze w celach handlowych. Choć niewielkie ilości, to jednak stanowiące śmiertelne zagrożenie. Policyjny spektrometr nie pozostawił złudzeń- wynik pozytywny potwierdził, że są to dopalacze Usłyszał już zarzuty z art. 165 Kodeksu Karnego. Został zatrzymany.

