Praca policjantów podczas festiwalu w Kostrzynie

Policyjne szacunki wskazują, że do Kostrzyna nad Odrą na festiwal Pol'And'Rock przybyło 200 tys. uczestników. Wielu z nich skorzystało z samochodów czy motocykli. Dla bezpieczeństwa zmotoryzowanych, często z ich inicjatywy policjanci sprawdzali stan trzeźwości. Świadomych odpowiedzialności na drodze jest coraz więcej. Policjanci wychodzą im naprzeciw.

Policjanci ruchu drogowego jak co roku mieli w Kostrzynie pełne ręce roboty. Kierowanie ruchem w 20-tysięcznej miejscowości, która na czas festiwalu zamienia się w 200-tysięczną metropolię, w blisko 40°C upale to zadanie ekstremalne. Ale doświadczeni policjanci nie oglądali się za siebie. Ocierając z czoła pot byli do dyspozycji wszystkich tych, którzy potrzebowali pomocy. Przy takim natężeniu pojazdów chwila nieuwagi skutkuje zdarzeniem drogowym. Dlatego trzeba respektować wszystkie przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz zwracać uwagę na wprowadzoną na czas festiwalu organizację ruchu.

Fundamentalną zasadą jest trzeźwość za kierownicą. Choć wciąż jeszcze wielu ją łamie, to jednak społeczeństwo jest nie tylko coraz bardziej świadome samych kontroli ale akceptuje je i wręcz się ich domaga. Musimy pamiętać, że wsiadając do samochodu jako kierowca odpowiadamy nie tylko za swoje bezpieczeństwo. Dlatego od kilku już lat mundurowi z drogówki wyposażeni w urządzenia do badania trzeźwości są dostępni w kilku punktach profilaktycznych Kostrzyna. Podczas Pol’And’Rock czy bezpośrednio po jego zakończeniu tysiące chętnych poddawana jest badaniu zanim wejdzie do auta. To świadczy o dużej odpowiedzialności zmotoryzowanych i dobrym przygotowaniu lubuskiej policji aby sprostać społecznym oczekiwaniom w tym zakresie.

ro KGP na podst. materiałów ZP KWP Gorzów Wlkp.