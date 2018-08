Sztab dowódcy operacji policyjnej "Kostrzyn 2018" Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 1541 policjantów zabezpiecza tegoroczny „Pol'And'Rock”. Koordynacja i zarządzanie tak licznymi policyjnymi siłami wymaga fachowej wiedzy i narzędzi, które pomogą ją sprawnie wykorzystać. Centrum takie na czas festiwalu od lat mieści się w kostrzyńskim Komisariacie. To stąd wychodzą dyspozycje, wskazówki i polecenia do dowódców poszczególnych odcinków, a później już do samych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo miłośników koncertów.

Tysiące komend, poleceń, wskazówek i sposobów rozwiązań określonych zdarzeń, które miały miejsce w Kostrzynie nad Odrą podczas kolejnych edycji festiwalu „Pol’And’Rock” od lat odbywa się w Komisariacie Policji w Kostrzynie n/O. To tu zlokalizowany jest mózg tej wielkiej operacji, jakim jest sztab. To wiele kompetentnych osób, które korzystając z najnowszych rozwiązań systemowych i teleinformatycznych, poprzez dowódców poszczególnych odcinków, koordynuje służbę ponad 1500-osobowej armii policjantów. Bo właśnie tylu policjantów z lubuskiego i wielu miejsc kraju, w tym roku dba o bezpieczeństwo uczestników festiwalu. Służba ta trwa bezustannie przez 24 godziny. Kiedy jedni kończą swe służby, na ich zmiany już są przygotowani ich koledzy. Ma to miejsce na każdym poziomie służbowym, bez względu na stopień i rodzaj pełnionej funkcji.

Sztab Policji to centrum policyjnej koordynacji, w które zaangażowani są doświadczeni policjanci, gotowi do niełatwych decyzji, które zarazem muszą być podjęte bardzo szybko i sprawnie. Do tego muszą być skuteczne, aby każdemu, kto zdecydował się odwiedzić przygraniczny Kostrzyn, nie tylko czuł się bezpieczny, ale to bezpieczeństwo realnie odczuł. Tylko dzięki rozsądnym i zrównoważonym zarządzaniem swoimi siłami, możemy dotrzeć do miejsc, gdzie dane zdarzenie zaistniało. Dzięki rozwiniętym systemom policyjnym i poza policyjnym, dysponujemy zapisami i obrazami, które ułatwiają nam funkcjonowanie, a co za tym idzie, poprawę bezpieczeństwa miłośników festiwalu. Wiedza i doświadczenie policjantów w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi sprawia, że profesjonalizm mundurowych jest coraz wyższy. Korzysta na tym społeczeństwo, któremu Policja ma służyć.

ro KGP na podst. mat. ZP KWP Gorzów Wlkp.