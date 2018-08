Uczestnicy Pol`and`rock ruszają do domów. W bezpiecznych powrotach pomagają niestrudzeni policjanci Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Część koncertowa festiwalu Pol’And’Rock dobiegła końca. Uczestnicy tej imprezy zmierzają na dworce, parkingi i drogi wyjazdowe. Dlatego policjanci wciąż pełnią służbę na swych posterunkach, pomagając bezpiecznie opuścić Kostrzyn nad Odrą. To nie koniec ciężkiej pracy, za którą już dziękuje wielu tu obecnych.

Ucichły już dźwięki na scenach Pol’And’Rock. Tysiące uczestników koncertów opuszcza teren festiwalu. Żar z nieba, który lał się tu od początku tygodnia, zdeterminował jeszcze wszystkich do bardziej dynamicznych wyjazdów. Do godziny 7 rano z Kostrzyna tylko samymi pociągami wyjechało niemal 40 tys. uczestników tegorocznego spotkania. Pozostali sprawnie zmierzają w stronę centrum miasta, dworca PKP i dróg wyjazdowych. Z pomocą jak zawsze przychodzi Policja, która stara się zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu. Na każdym skrzyżowaniu policjanci w białych czapkach ułatwiają przejazd kolumn samochodów i kierują ruchem pieszych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się już od lat możliwość szybkiego i bezpłatnego badania stanu trzeźwości. Osoby, które zamierzają wyjechać z Kostrzyna samochodami mogą sprawdzić to w pobliżu Dużej Sceny oraz w kilku innych, specjalnie zorganizowanych punktach, których nie sposób pominąć. Mundurowi korzystając z kilku mierników jednocześnie dbają, by wszyscy chętni mogli wiarygodnie zweryfikować swoją trzeźwość.

Również w okolicach dworca kolejowego duża liczba osób oczekuje na odjazd pociągów. Część z nich została podstawiona wcześniej, aby ruch w tym miejscu nie był zbyt natężony. Policjanci pomagają pieszym by mogli bezpiecznie dotrzeć na właściwe perony i wyjechać z miasta. Służby mundurowe pracować będą jeszcze przez wiele godzin, do momentu kiedy wszyscy uczestnicy festiwalu bezpiecznie odjadą do swoich miejscowości.

Kostrzyn żegna uczestników Pol’And’Rock. Za chwilę będzie żegnał również policjantów z województwa lubuskiego oraz wielu innych miejsc kraju, którzy przez tydzień byli do dyspozycji wszystkich miłośników rock’a. Niestrudzenie, w skrajnych temperaturach, ciężko służyli, żeby każdy kto tu przyjechał mógł czuł się i być bezpiecznym. Ich poświęcenie jest doceniane przez wszystkich. Dlatego, że w pocie czoła zawsze byli gotowi do cennej rady, wskazówki i pomocy.

ro KGP na podst. mat. ZP KWP Gorzów Wlkp.