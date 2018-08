Areszt za handel substancjami psychoaktywnymi Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci zatrzymali 40- letniego mieszkańca powiatu bełchatowskiego, który najprawdopodobniej odpowie za handel i wprowadzanie do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia oraz za posiadanie środków psychoaktywnych, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas przeszukania zajmowanych przez 40 – latka pomieszczeń kryminalni znaleźli dilerki z substancją o nieustalonym ostatecznie składzie chemicznym. Wstępne badania wykazały, że substancja ta zawiera metamfetaminę.

W miniony weekend do radomszczańskiego szpitala został przywieziony 31 – letni mężczyzna, który prawdopodobnie zażył tzw. dopalacze. Śledczy niezwłocznie podjęli intensywne działania celem ustalenia w jaki sposób osoba, która trafiła do szpitala weszła w posiadanie niebezpiecznych substancji. Działania kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 40 – latka. Mężczyzna ten do policyjnego aresztu trafił 2 sierpnia 2018 roku. Policjanci podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli i zabezpieczyli między innymi: dilerki z substancją psychoaktywną, wagę elektroniczną, szklane fifki. Zabezpieczone środki trafią do laboratorium i dalsze czynności w sprawie będą zależały m.in. od wyników szczegółowej analizy ich składu chemicznego. 3 sierpnia, po zebraniu materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku złożył wniosek do sądu o zastosowanie aresztu wobec 40 – letniego mieszkańca powiatu bełchatowskiego. Jeszcze tego samego dnia sąd poparł wniosek i zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego.

Przypominamy, że dopalacze to śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Powodują one nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka, sieją spustoszenie i trwale uszkadzają mózg. Zażycie nawet jednej dawki może doprowadzić do utraty przytomności, niewydolności oddechowej, niewydolności nerek połączonej z hiperkaliemią i kwasicą, czy do rabdomiolizy. Właściwie reagujmy, jeżeli w naszym towarzystwie ktoś zażywa lub zamierza zażyć takie substancje i odmawiajmy jeśli nas do zażywania namawiają. Nie warto ryzykować życia!

ro KGP na podstawie mat. ZP KWP Łódz