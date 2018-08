Dzięki dociekliwości policjantów z Wyszkowa ustalono sprawcę wypadku drogowego, który zakończył się śmiercią pieszego Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy policjanci rozwiązali zagadkę śmierci mężczyzny, którego znaleziono w grudniu 2017 roku przy drodze w miejscowości Lucynów. Stwierdzono wtedy, że doszło najprawdopodobniej do nieszczęśliwego wypadku. Jednak dociekliwość, determinacja i poświęcony czas wolny od służby policjantów zajmujących się tą sprawą doprowadziły do zgromadzenia niepodważalnych dowodów, z których wynikało, że 33-latek został potrącony przez samochód. Policjanci ustalili sprawcę tego zdarzenia. Podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku. Decyzją sądu trafił do aresztu.

Ponad pół roku wyszkowscy śledczy pracowali nad rozwiązaniem zagadkowej śmierci mieszkańca gm. Wyszków. 27 grudnia 2017 roku późnym popołudniem dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na poboczu drogi w miejscowości Lucynów (gm. Wyszków). Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pokrzywdzonego mężczyznę przetransportowano do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

W sprawie niewyjaśnionej śmierci 33-latka wszczęto śledztwo. W początkowym etapie prowadzonego postępowania brak było jakichkolwiek informacji dotyczących samego charakteru zdarzania i mechanizmu, w którym pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących śmiercią. Nie wyjaśniła tego także sekcja. Początkowa opinia biegłego nie wskazywała, że doszło do zdarzenia drogowego. Przyjął tezę, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Blisko miejsca, gdzie znaleziono 33-latka znajdowało się betonowe ogrodzenie i wszystko wskazywało na to, że mężczyznę przeskakując przez ogrodzenie upadł, uderzył głową co spowodowało późniejsza śmiercią.

Przez ostatnie sześć miesięcy śledczy z wyszkowskiej policji nie ustawali w dążeniu do wyjaśnienia sprawy. Dociekliwie i bardzo skrupulatnie, godzinami, często poświęcając prywatny czas, ustalali każdy najmniejszych szczegół, który mógł pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci mieszkańca gm. Wyszków.

Policjanci gromadzili informacje, analizowali zebrane dowody. Wreszcie wśród zabezpieczonych materiałów znaleziono ślady świadczące o tym, że mogło jednak dojść do wypadku drogowego, którego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Szczegółowe analizy mikrośladów przeprowadzone w policyjnym laboratorium potwierdziły przypuszczenia policjantów.

W toku dalszych czynności mundurowi ustalili markę i kolor auta, a następnie właściciela, który po zdarzeniu szybko pozbył się uszkodzonego samochodu sprzedając go. Funkcjonariusze odzyskali peugeota i elementy wymienione w nim po wypadku. Po raz kolejny przesłuchano świadków, którzy 27 grudnia 2017 roku byli na miejscu zdarzenia i powiadomili policję. Zweryfikowano ich zeznania.

Determinacja, zaangażowanie i umiejętności policjantów z Wydziału Kryminalnego prowadzących sprawę połączona z bardzo dobrą współpracą Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, doprowadziła w rezultacie do zgromadzenia kompleksowego materiału dowodowego umożliwiającego przedstawienie zarzutów nie tylko sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale też jednemu ze świadków, który jak się okazało widział moment wypadku i zataił prawdę przez policją.

Decyzją Sądu Rejonowego w Wyszkowie 30-letni mieszkaniec Warszawy podejrzany o spowodowanie wypadku został tymczasowo aresztowany. Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

(KWP w Rzeszowie / kp)