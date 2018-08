Woda to żywioł – zabiera kolejne życia Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Piękna pogoda, upalne temperatury i wolny czas sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Niestety, pomimo apeli o zachowanie rozwagi podczas kąpieli, w naszym regionie od lipca br. utonęło już 14 osób. W zeszłym roku wciągu dwóch wakacyjnych miesięcy utonęło u nas 12 osób Nie ustajemy w nagłaśnianiu problematyki bezpiecznego spędzania czasu nad i w wodzie. Szczególnie, że sezon na taką formę wypoczynku trwa w najlepsze.

Zachodniopomorscy policjanci prowadzą szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą. Prowadzone są one nie tylko w same wakacje ale i w okresie wyprzedzającym ten czas.

Kontrole akwenów, plaż strzeżonych i niestrzeżonych czy też kąpielisk wpisały się już na stałe w harmonogram letnich służb funkcjonariuszy. Mundurowi oprócz kontroli wypoczywających nad i w wodzie, prowadzą także szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko po to, aby uświadomić jak ważny jest rozsądek i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Nie zapominajmy, że woda to jeden z żywiołów i jest niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem kąpieli w miejscach niestrzeżonych, lekkomyślności ludzi, lekceważenia obowiązujących przepisów czy też spożywanego wcześniej alkoholu.

Pamiętajmy, że najlepsze do pływania, kąpieli są miejsca odpowiednio zorganizowane i oznakowane kąpieliska strzeżone. Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach. Zawsze należy zapoznać się i przestrzegać zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajduje.

Bezwzględnie należy się stosować się do zaleceń ratowników. Pamiętać należy, że dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

Nie wolno wchodzić do wody bezpośrednio po spożytym posiłku. Nie należy wskakiwać gwałtownie do wody rozgrzanym dłuższym opalaniem.

Nie wolno również skakać (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody. W trakcie kąpieli nie należy krzyczeć i wzywać pomocy, jeśli faktycznie nie jest ona potrzebna.

W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna - natychmiast trzeba wyjść z wody. Korzystając z kąpielisk nadmorskich należy unikać miejsc niebezpiecznych typu ostrogi, falochrony, bo można się tam natknąć na gwałtowny spadek dna, wsteczne prądy, powierzchnie śliskie, porośnięte wodorostami.

Wybierając się nad wodę – pamiętaj:

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze znanych. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę". Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody oraz spychanie do wody z pomostów i materacy. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, to zawiadom inne osoby. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek, abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Policjanci przypominają, że lekkomyślność może doprowadzić do tragedii, a zachowanie podstawowych zasad kąpieli zapewni nam nie tylko bezpieczeństwo ale też przyjemność.

(KWP w Szczecinie / kp)