Braniewo: Przemoczony i osłabiony z trudem unosił się na wodzie – policjanci i strażacy uratowali orła Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, jak nietypowa może być służba przekonali się policyjni wodniacy z Fromborka. Patrolując wody Zalewu Wiślanego wspólnie ze strażakami przeprowadzili niełatwą akcję ratowania przemoczonego orła, który nie miał sił, aby wznieść się w powietrze.

Do niecodziennej interwencji doszło w trakcie minionego weekendu. W sobotę (04.08) policyjni wodniacy z Fromborka zabezpieczali trwające na Zalewie Wiślanym regaty. W pewnym momencie do funkcjonariuszy zgłosił się jeden z uczestników informując, że na wodzie z trudem unosi się orzeł. Policjanci bez chwili zastanowienia ruszyli mu na pomoc. Jak się okazało, ptak był bardzo przemoczony i nie mógł wznieść się w powietrze. Funkcjonariusze zwrócili się z prośbą o wsparcie do strażaków ochotników z Braniewa. Wspólnymi siłami przeprowadzili niełatwą akcję wydostania osłabionego orła na brzeg. Policjanci łodzią, a strażacy pontonem maksymalnie zbliżyli się do przemoczonego ptaka, a następnie przy użyciu rozłożonego pod wodą koca wydostali go, aby przetransportować go w bezpieczne miejsce.

Ten, gdy tylko wysechł i odzyskał siły rozpostarł skrzydła i odleciał.

js/in