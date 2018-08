KWP: Policjanci pomogli Martynce w nietypowym turnieju Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie włączyli się w pomoc dla chorej Martynki. Dziewczynka ma bardzo rzadką chorobę Zespołu Polanda oraz Zespół Radial Club Handa. Funkcjonariusze rywalizowali w nietypowym turnieju piłkarskim w płetwach na piaszczystym boisku. Udało się zebrać 1500 złotych.

Wczoraj (05.08.2018 r) na plaży miejskiej w Olsztynie - CRS Ukiel o godzinie 15:00, odbył się turniej charytatywny pn. „Turniej Piłki Nożnej w Płetwach”. Celem tego wydarzenia było zebranie funduszy na operację dla chorej Martynki. Zabieg jest niezwykle kosztowny (360 tysięcy), a ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych. W turnieju wzięło udział 7 drużyn, m.in.

- Sędziowie Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

- Dziennikarze Radio UWM FM

- Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena

- Carpenter Inn Irish Pub "Kapeć Team"

- Malutkie Sobczanki

- Harcerze + Patrycja

- FC Dajtki

Rywalizacja w tej nietypowym turnieju (na piasku, a zawodnicy poruszali się w płetwach) była zacięta, ale organizatorom oraz osobom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, chodziło o zebranie jak największej kwoty pieniędzy, która przybliży Martynkę do przeprowadzenia operacji. Zabieg ten w przyszłości pozwoli jej „chwycić szczęście”. Organizatorem (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie) udało się zebrać 1500 złotych. Wiemy, że to kropla w morzu potrzeb, ale każdy taki gest przybliża Martynkę do upragnionego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wygrali cały turniej nie przygrywając żadnego meczu. Wszyscy, którzy chcą wspomóc Martynkę mogą odwiedzać jej fanpage, na którym uzyskamy wszelkie informację. Poniżej zamieszczamy link:

https://www.facebook.com/chwycicszczescie/

kw