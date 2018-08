Policjant uratował tonącego. Dwa dni wcześniej skończył szkolenie Data publikacji 07.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej i umiejętnej pomocy udzielonej w czasie wolnym od służby przez policjanta z Bartoszyc oraz wsparcia ze strony żołnierzy, życie mężczyzny tonącego w jeziorze Limajno w gmine Dobre Miasto zostało uratowane.

Pod koniec lipca (29.07.2018) post. Patryk Kowalewski z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w czasie wolnym od służby wypoczywał z rodziną i znajomymi na plaży nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto. Policjant dwa dni wcześniej zakończył szkolenie podstawowe i dopiero zaczyna swoją przygodę z policją. Będąc na plaży zauważył gwałtowne ruchy i krzyk osoby znajdującej się w wodzie. Bez wahania ruszył na ratunek skacząc do wody. Tonący znajdował się kilkadziesiąt metrów od brzegu. W tym samym czasie próbę ratowania mężczyzny podjął też człowiek pływający niedaleko łódką i to on jako pierwszy dopłynął do tonącego. Niestety został przez niego wciągnięty pod wodę, także sytuacja stała się dramatyczna. Na szczęście po chwili na miejsce dopłynął również policjant, uspokoił tonącego i przy użyciu odpowiedniego chwytu transportowego zaczął go holować do brzegu. Do akcji ratunkowej włączyli się jeszcze dwaj mężczyźni (wypoczywający w tym miejscu żołnierze) i razem przekazali tonącego ratownikom. Mężczyzna z łódki o własnych siłach wrócił na brzeg. Uratowanemu mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szczęście wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku.

(KWP w Olsztynie / kp)