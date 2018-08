Szybkie działania policjantów zapobiegły tragedii Data publikacji 07.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci nie dopuścili do popełnienia samobójstwa przez młodego mężczyznę. Desperat wysłał do matki dramatycznego SMS-a, w którym deklarował, że odbierze sobie życie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, udało się zapobiec tragedii. Jeleniogórzanin został przekazany pod opiekę lekarzy.

6 sierpnia 2018 roku około godziny 16 do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zgłosiła się kobieta, która poprosiła o pomoc w poszukiwaniu swojego syna. Mężczyzna nie wrócił na noc do domu, a rano wysłał jej niepokojącego SMS-a. Tego dnia nawiązał z matką dwukrotnie kontakt, w którym potwierdził zamiary odebrania sobie życia. Później już nie reagował na połączenia telefoniczne.

Policjanci natychmiast po zgłoszeniu podjęli poszukiwania zaginionego 25-letniego jeleniogórzanina. Po przejrzeniu monitoringów działających na terenie miasta, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który wsiadał do pociągu relacji Jelenia Góra – Wrocław. Dyżurny Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze powiadomił jednostki policji, przez teren których przejeżdżał pociąg, z prośbą o pomoc w ujawnieniu desperata. Ok. godziny 19 jeleniogórzanin wysiadł na peronie we Wrocławiu, gdzie został zatrzymany przez policjantów. Mężczyznę przekazano pod opiekę lekarzy.

Kolejny raz szybkie działania policjantów zapobiegły odebraniu sobie życia przez młodą osobę.

(KWP Wrocław / mag)