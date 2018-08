Najważniejszy był czas. Policyjny pilotaż ulicami Piekar Śląskich Data publikacji 08.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z piekarskiej drogówki przeprowadzili pilotaż auta, w którym przewożono 5-letnie dziecko wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Stróże prawa zatrzymali pojazd do kontroli drogowej po tym, jak zmierzyli prędkość z jaką poruszało się nadjeżdżające bmw. Ze względu na stan chłopca mundurowi uznali, że rodzic przekraczając dozwoloną prędkość działał w stanie „wyższej konieczności”, a następnie zapewnili rodzicom dziecka szybki i bezpieczny przejazd do placówki medycznej.

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich uczestniczyli w działaniach pod nazwą „Bezpieczne skrzyżowanie”. Mundurowi sprawdzali m.in. prędkość z jaką poruszają się kierowcy. Tuż przed południem do kontroli zatrzymany został kierujący bmw, który wyraźnie przekroczył dozwoloną prędkość. Jak się okazało, obywatel Niemiec miał ku temu powód. W aucie, oprócz żony kierującego, znajdował się także 5-letni chłopiec. Dziecko wymiotowało i miało wysoką gorączkę. Rodzice powiedzieli policjantom, że temperatura ciała wynosi już 40ºC i stale rośnie. Stróże prawa, biorąc pod uwagę, że najważniejsze jest życie i zdrowie człowieka, natychmiast podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu do placówki medycznej. Radiowóz, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, szybko i bezpiecznie poprowadził zaniepokojonych rodziców do placówki, gdzie mogli skorzystać z pomocy medycznej dla swojego dziecka.

(KWP w Katowicach / kp)