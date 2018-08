Zlikwidowana plantacja konopi indyjskich Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 149 zabezpieczonych krzaków konopi indyjskiej oraz dwie osoby zatrzymane to finał akcji pajęczańskich kryminalnych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o uprawę konopi indyjskich na terenie gminy Sulmierzyce. Teraz zatrzymanym mężczyznom grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Pajęczańscy kryminalni, 2 sierpnia 2018 r., zatrzymali 50-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce podejrzewanego o uprawę konopi indyjskiej. Do zatrzymania doszło w związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł posiadać środki odurzające. Po sprawdzeniu terenu posesji, policjanci znaleźli 149 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Z takiej ilości roślin można było uzyskać około 5 kg suszu o czarnorynkowej wartości 140 tys. złotych. Trzy dni później - 5 sierpnia 2018 r. - został zatrzymany 44-letni mieszkaniec Bełchatowa, który był pomysłodawcą nielegalnego biznesu. Mężczyzna posiadał przy sobie susz konopi indyjskiej. Jak ustalono, 44-letni Bełchatowianin był już wielokrotnie karany za tego typu przestępstwa. Obaj zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. Za to przestępstwo grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

