Policjanci pomogli zagubionemu jeleniowi Data publikacji 08.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj rano policjanci ruchu drogowego podjęli nietypową interwencję. Funkcjonariusze na gdańskim odcinku obwodnicy zajęli się jeleniem, który biegał po pasie drogowym. W asyście radiowozu, którym policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych ostrzegali innych uczestników ruchu drogowego, zwierzę całe i zdrowe dotarło do bramki prowadzącej do terenów leśnych.

Wczoraj o godzinie 6.50 kierowcy, którzy przejeżdżali gdańskim odcinkiem obwodnicy, poinformowali dyżurnego Policji, o tym, że w kierunku Gdyni pomiędzy węzłem Matarnia a Owczarnia poboczem obwodnicy biega jeleń i w każdej chwili może on wejść na ulicę, stwarzając zagrożenie.

Na miejsce pojechali gdańscy policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze tuż przed węzłem Owczarnia zauważyli jelenia, który szedł tuż przy siatce i szukał wejścia na teren leśny. Mundurowi natychmiast postanowili w sposób bezpieczny dla wszystkich doprowadzić zwierzę do najbliższej bramki prowadzącej do terenów leśnych. W tym celu policjant, ustawiając radiowóz w przeciwnym kierunku ruchu i włączając sygnały świetlne, asekurował przejście jelenia. Po kilkuset metrach policjanci zauważyli bramę techniczną, którą otworzyli i zwierzę przeszło na teren leśny.



Funkcjonariusze sprawdzili teren obwodnicy i okazało się, że jeleń wszedł na pas drogowy poprzez jedną z bram, którą ktoś otworzył i nie zamknął.

(KWP w Gdańsku / kp)