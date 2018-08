Policjanci zabezpieczali IV etap 75. Tour de Pologne 2018 Data publikacji 08.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj przez teren powiatu oświęcimskiego przejechali kolarze w ramach IV etapu wyścigu kolarskiego 75. Tour de Pologne UCI World Tour 2018. Nad bezpieczeństwem sportowców oraz towarzyszących im ekip, a także zgromadzonych na trasie wyścigu kibiców czuwali policjanci.

Czwarty etap rozpoczął się w Jaworznie woj. śląskie, natomiast wjazd na teren powiatu oświęcimskiego, a za razem na teren województwa małopolskiego, nastąpił przez Most Galicyjski w Chełmku. Następnie trasa wyścigu poprowadziła przez Gorzów, Bobrek, Broszkowice, Babice, Oświęcim, Rajsko, Wilczkowice, Skidziń i Zasole. Wjeżdżając do Zasola Bielańskiego kolarze znaleźli się już na terenie województwa śląskiego, kierując się do Hecznarowic, po czym w Kętach kolarze ponownie wjechali na teren powiatu oświęcimskiego, który ostatecznie opuścili wjeżdżając od Kobiernic w województwie śląskim, kierując się do mety wyznaczonej w Szczyrku.

Zabezpieczenie tego typu imprezy jest sporym wyzwaniem dla Policji. Sprawą najważniejszą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom wyścigu jak i zgromadzonym przy trasie wyścigu, kibicom, kierowanie ruchem i pomoc kierowcom, którzy musieli chwilowo przerwać podróż. Policyjne załogi zaangażowane były również w pilotaż kolumny wyścigowej.

Dzięki właściwej organizacji zabezpieczenia wyścig kolarski w powiecie oświęcimskim przebiegł bez zakłóceń.

(KWP w Krakowie / kp)