„Pomagać i chronić” - również własną krwią Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnych kilkudziesięciu policjantów Szkoły Policji w Słupsku. Donatorzy w mundurach odwiedzili stację krwiodawstwa popołudniem, po zakończonych zajęciach - to również odpowiedź na dramatyczne apele o krew, której zaczyna brakować w wielu regionach. Również w ten sposób „Pomagamy i chronimy”.

Honorowe oddawanie krwi to także jeden z wymiarów służby innym. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku bardzo mocno utożsamiają się z takimi postawami, tym bardziej, że jeszcze niedawno „w cywilu” wielu z nich udzielało się aktywnie w różnego rodzaju akcjach wolontaryjnych. W wielu wypadkach policjanci oddają krew po raz pierwszy, towarzyszy temu lekki stres, ale już po, okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie. Po oddaniu krwi każdy z mundurowych odczuwał dużą satysfakcję, że być może to właśnie jego krew przyczyni się do uratowania czyjegoś życia.

W słupskiej Szkole Policji aktywnie działa policyjny Klub Krwiodawców HDK PCK. To właśnie jego członkowie, poprzez własny przykład, pokazują młodym policjantom, że honorowe oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem, a daje wiele satysfakcji. W czasie ostatniej akcji zebrano łącznie prawie 10 litrów tego życiodajnego płynu. Kolejna akcja wkrótce…