Poszukiwani przestępcy - zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 09.08.2018

Kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali wczoraj 20-latka poszukiwanego listem gończym. W 2016 roku spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 42-letniego mężczyzny. Po wyroku ukrywał się przed Policją a podczas próby zatrzymania próbował uciekać. Ucieczka z mieszkania przez okno nie była jednak dobrym pomysłem, bo i tam czekali na niego policjanci z zespołu poszukiwań KWP w Lublinie.

20-latek został skazany za przestępstwo, którego dopuścił się pod koniec września 2016 roku na lubelskich Tatarach. Na klatce schodowej jednego z bloków zaatakował znanego mu 42-latka. Pobity mężczyzna wrócił do domu, jednak następnego dnia trafił do szpitala z powodu doznanych obrażeń. Pomimo pomocy lekarzy 42-latek zmarł. Po niespełna roku, 20-latek został skazany, ale nie zamierzał stawić się do odbycia kary.

Poszukiwaniami młodego przestępcy zajęli się kryminalni z zespołu poszukiwań i identyfikacji osób KWP w Lublinie. Ustalili, że najprawdopodobniej ukrywa się u swojej znajomej w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Obserwacja mieszkania potwierdziła ich przypuszczenia. Wczoraj rano weszli do budynku. 20-latek usiłował uciec przez okno, jednak tam również czekali kryminalni. Jeszcze wczoraj został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Lublinie.

To kolejny przestępca zatrzymany w ostatnim czasie przez policjantów z KWP w Lublinie. Kilka dni temu kryminalni zatrzymali 40-letniego Tomasza G. skazanego na 12 lat więzienia za zabójstwo. Mężczyzna już był w areszcie, jednak po wyjściu na przepustkę nie powrócił do celi. Przestępstwa dopuścił się w 2006 roku.

Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w powiecie kraśnickim. Dorabiał na budowie, gdy zjawili się po niego policjanci. Był całkowicie zaskoczony, gdy zszedł z rusztowania. Skazany za zabójstwo 40-latek w asyście policjantów wrócił do aresztu.

