Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 10.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z jeleniogórskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego mężczyznę, który prowadził pojazd, a następnie rozbił się na przydrożnym drzewie. Badanie wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierowanym przez niego busem podróżowały jeszcze dwie osoby. Na szczęście żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń. Kierowcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata uprawnień na nie mniej niż 3 lata.

Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, przebywając w swoim miejscu zamieszkania, usłyszał huk rozbijającego się auta. Okazało się, że na drodze powiatowej nr 2752D w przydrożne drzewo uderzył bus. Policjant razem z członkami swojej rodziny postanowił udzielić pomocy kierującemu i jego dwóm pasażerom. Po otwarciu drzwi busa, wyczuł od razu woń alkoholu od kierującego. Przybyły na miejsce patrol Wydziału Ruchu Drogowego zbadał trzeźwość sprawcy zdarzenia. Okazało się, że kierujący miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Żadna z osób podróżujących pojazdem na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Sprawcy zdarzenia grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata uprawnień na nie mniej niż 3 lata.

Policjanci apelują!

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierujących, ich pasażerów jak i dla innych użytkowników dróg! Rozproszenie uwagi, zmniejszona zdolność rozpoznawania sytuacji, zaburzona ostrość widzenia, niewłaściwa ocena odległości, upośledzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, błędna ocena własnych możliwości oraz obniżenie koncentracji – to konsekwencje prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Alkohol zaburza zdolności, które są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu oraz powoduje wzrost pewności siebie, bezkrytycyzm oraz skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych.

(KWP we Wrocławiu / kp)