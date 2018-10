Policjanci zapobiegli rozprzestrzeniającemu się pożarowi lasu Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczego piotrkowskiej komendy, w trakcie interwencji w gminie Sulejów, zauważyli ogień obejmujący swoim działaniem linię lasu. Bez chwili zwłoki przystąpili do gaszenia pożaru, wiedząc, że rozprzestrzeniający się ogień bardzo szybko może stworzyć zagrożenie dla mienia a także zdrowia i życia mieszkańców.

W piątek 5 października br. około północy piotrkowscy policjanci jechali drogą z Białej do Kurnędza, kiedy ich oczom ukazały się płomienie ognia na brzegu lasu. Wysokość płomieni sięgała prawie półtora metra. Mundurowi zawiadomili straż pożarną o żywiole trawiącym las i podjęli szybką decyzję o przystąpieniu do próby gaszenia pożaru. Za pomocą kocy gaśniczych, znajdujących się na wyposażeniu radiowozu, do momentu przyjazdu straży pożarnej ,,walczyli" z pożarem, który pochłaniał kolejne metry lasu. Po kilkunastu minutach przyjechał zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzewin.Strażacy opanowali pożar. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Pożary lasu są niebezpieczne z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się. Suche podłoże oraz gałęzie znajdujące się w lesie sprzyjają żywiołowi, który w krótkim czasie może objąć swoim działaniem zarówno obszar leśny jak i pobliskie zabudowania. To z kolei rodzi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W tym miejscu należą się podziękowania dla funkcjonariuszy, którzy po raz kolejny udowodnili, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców niejednokrotnie nie zamyka się tylko w obowiązkach służbowych. Gratulujemy postawy godnej naśladowania.

(KWP w Łodzi / ig)