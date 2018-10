Lublin: Policjanci zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie kilogram suszu marihuany znaleźli i zabezpieczyli wczoraj policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z KMP w Lublinie. Nielegalny towar przechowywał na prywatnej posesji 25-letni mężczyzna. Właściciel marihuany trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło wczoraj po południu. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową weszli na teren jednej z posesji w Lublinie. Mieli podejrzenia, że mieszkający tam 25-latek może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Przeszukanie domu oraz pobliskich zabudowań potwierdziły te przypuszczenia. W piwnicy funkcjonariusze znaleźli dwa sporej ilości foliowe pakunki, a w nich kilka mniejszych. Po otwarciu okazało się, że jest to susz marihuany.



Waga wskazała prawie kilogram narkotycznego suszu. Oprócz tego, policjanci znaleźli elektroniczną wagę, foliowe woreczki z zapięciem strunowym oraz zapiski 25-latka. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Dzisiaj policjanci wykonują z nim dalsze czynności procesowe. 25-latek, pseudokibic jednej z miejscowych drużyn piłkarskich, wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających w związku z przygotowaniem do wprowadzenia ich do obrotu, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

AK.