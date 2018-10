Cudzoziemcy ukryli się w naczepie ciężarówki Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Opolskich w naczepie tira znaleźli dwóch cudzoziemców. Jak się okazało mężczyźni ciężarówką z artykułami chemii gospodarczej przyjechali do Polski. Obcokrajowcy zostali już przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wczoraj, tj. 8 października 2018 r., około godziny 13.00 dyżurny strzeleckiej komendy otrzymał nietypowe zgłoszenie. Kierowca tira poinformował, że z naczepy ciężarówki, którą zaparkował przy jednej z firm w Olszowej, dobiegają odgłosy. Pod wskazany adres natychmiast pojechali policjanci, gdzie zastali zgłaszającego.

Ja się szybko okazało, po otwarciu naczepy samochodu, w środku były dwie osoby. Młodzi mężczyźni przyjechali do naszego kraju w naczepie ciężarówki, ukryci pomiędzy artykułami chemii gospodarczej. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Policjanci ustalili, że najprawdopodobniej pochodzą oni z Afganistanu.

Policjanci o wszystkim poinformowali funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zatrzymali młodych mężczyzn.

Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej będą prowadzić czynności służbowe w obecności tłumacza, zmierzające do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa zatrzymanych cudzoziemców. Prowadzone będą także wyjaśnienia, w jaki sposób dostali się oni do naczepy ciężarówki oraz skąd przyjechali do Polski i jaki był cel ich podróży.

(KWP w Opolu/ aj)

fot. Śląski Oddział Straży Granicznej