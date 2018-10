KWP: Hologramy, roboty, a może latające radiowozy? Jak będzie wyglądała Policja za 100 lat? Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W przyszłym roku polska Policja skończy 100 lat. Od roku 1919 zmieniło się wszystko – wyposażenie policjantów, budynki, w których służą, mundury i radiowozy. Zwyczajowo tak szczególne rocznice skłaniają nas do wspomnień i porównywania tego, co było kiedyś, z tym, co jest dziś. My natomiast chcemy przełamać ten schemat i spojrzeć w przyszłość.

Chociaż jubileusz 100-lecia powołania polskiej Policji celebrować będziemy dopiero w przyszłym roku, policjanci z KWP w Olsztynie już teraz przygotowują się do tego wydarzenia. Wśród wielu działań towarzyszących obchodom znajduje się także konkurs plastyczny pt. „Policja za 100 lat”.

Policjanci i pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie postanowili poprosić o pomoc w stworzeniu tej futurystycznej wizji najmłodszych uczniów szkół podstawowych naszego województwa. Wszyscy wiedzą, że dziecięca wyobraźnia i kreatywność nie znają granic, dlatego organizatorzy konkursu liczą na ciekawe prace.

Jedynym zadaniem postawionym przed dziećmi jest wykonanie dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A4 pracy pokazującej, jak będzie wyglądała Policja za 100 lat.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie stycznia 2019 r., a wybrane prace trafią do „kapsuły czasu” przygotowanej dla przyszłych pokoleń, Muzeum Policji oraz na gadżety promujące jubileusz 100-lecia Policji.

Organizatorzy zadbali także o nagrody dla zwycięzców konkursu. Zapraszamy do udziału w rywalizacji. Na prace czekamy do 10 grudnia 2018 r.