Dzielnicowi zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Grójca zatrzymali poszukiwanego listem gończym 51-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Mężczyzna ukrywał się na terenie gminy Jasieniec. Był od trzech lat poszukiwany przez lubelski sąd za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, kiedy dzielnicowi patrolujący rejon służbowy, w Koziegłowach zauważyli mężczyznę pasującego do rysopisu poszukiwanego listem gończym. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i wylegitymowali mężczyznę. Na początku mieszkaniec Poznania podał nieprawdziwe dane osobowe. Jednak po rozmowie i sprawdzeniu w policyjnych bazach, potwierdziły się przypuszczenia dzielnicowych. 51-latek został zatrzymany i trafił do aresztu grójeckiej jednostki policji. Stamtąd został przewieziony do jednego z zakładów karnych.

Mężczyzna spędzi za kratami co najmniej 10 lat za usiłowanie zabójstwa oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik