KWP - Sportowe sukcesy poznańskich policjantów Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwszy weekend października br. obfitował w sukcesy sportowe policjantów Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu. Sierż. Bartosz Kołecki wywalczył tytuł Mistrza Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim. Natomiast sierż. Tomasz Kuchowicz został srebrnym medalistą zawodów międzynarodowych w fitness plażowym mężczyzn. To już kolejne sukcesy poznańskich policjantów, którzy z powodzeniem łączą służbę i sportowe pasje.

6 października br. w miejscowości Borne Sulinowo odbywały się Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. Na tych zawodach funkcjonariusz OPP w Poznaniu sierż. Bartosz Kołecki stanął na najwyższym stopniu podium i zdobył złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski Seniorów w wagowej +87 kg. Jest to kolejny tytuł mistrzowski zdobyty przez policjanta z Oddział Prewencji Policji w Poznaniu. Bartosz nie ukrywa, że bez wsparcia, pomocy i wyrozumiałości przełożonych, nie byłby w stanie swojej pasji, w tym częstych i wyczerpujących treningów, pogodzić ze służbą w Policji. To - jak sam podkreśla – stanowi dla niego dodatkową motywację do pracy nad jeszcze lepszymi sportowymi wynikami.

Natomiast sierż. Tomasz Kuchowicz z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu został srebrnym medalistą zawodów międzynarodowych Diamond Cup Zabrze, które odbyły się również 6 października br. w fitness Plażowym mężczyzn.

„Bardzo dziękuję za wsparcie mojej żony i rodzinie, która przyjechała ponad 360 km, żeby mnie wspierać - jesteście kochani. Dziękuję również sponsorom oraz przełożonym z pracy za możliwość realizacji swoich przygotowań” - powiedział sierż. Tomasz Kuchowicz.

Maciej Święcichowski