Policjanci udaremnili przemyt towaru na ponad 1,5 mln złotych Data publikacji 09.10.2018

Kryminalni z poznańskiej Policji we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy nielegalnie przywozili towar zza granicy i rozprowadzali w dalsze części Europy. Zatrzymani handlowali papierosami, które nie miały wymaganych znaków akcyzowych, a transport paczek odbywał się poza wszelkimi zgłoszeniami celnymi. Towar przewozili w specjalnie zbudowanych do tego celu kontenerach. Swoim postępowaniem spowodowali uszczuplenie skarbu Państwa na kwotę blisko 1,5 mln złotych.

Policji z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od kilku miesięcy pracowali nad sprawą nielegalnego obrotu tytoniem. 19 września br. we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 59 lat, którzy nielegalnie przywozili towar zza granicy i rozprowadzali w dalsze części Europy.

Cały proceder przestępczy prowadzili w centrum miasta. Tam w przydomowych halach garażowych przyjmowali towar, który dostarczany był zza granicy, pakowali go do specjalnie zbudowanych kontenerów, a następnie wywozili w dalsze części Europy.

Technologia oraz wykonanie skrzyń, w których przewożony był towar, miały symulować, że będą one służyły do produkcji żywności. Tak przygotowane do wysyłki papierosy, były odbierane przez kuriera, który miał dostarczyć przesyłkę we wskazane miejsce.

Tego dnia, policjanci zatrzymali kierowcę samochodu ciężarowego oraz mężczyznę, który nadzorował przemyt na terenie swojej posesji. Jak się okazało, 38-latek, który miał odebrać zlecenie, nie był świadomy tego, że w kontenerach znajduje się nielegalny towar.

Śledczy zabezpieczyli prawie 80 tysięcy paczek papierosów, co spowodowało uszczuplenie skarbu Państwa na kwotę blisko 1,5 mln złotych.

Ostatecznie 59-letni mieszkaniec Poznania otrzymał dwa zarzuty. Jeden za sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy. Drugi za przywożenie i wywożenie towaru za granice bez odpowiedniego zgłoszenia organowi celnemu.

Decyzją prokuratury mężczyzna otrzymał dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Poznaniu / mw)