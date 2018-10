Jeźdźcy z Częstochowy zdali swój pierwszy egzamin Data publikacji 10.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni jeźdźcy z częstochowskiego zespołu konnego przeszli egzamin I stopnia, sprawdzający ich umiejętności. Pokonując przeszkody musieli wykazać się sporymi umiejętnościami. Obaj mundurowi zaliczyli wszystkie zadania kontrolne, jakim zostali poddani. Dzięki temu będą teraz mogli wspomagać innych policjantów w patrolowaniu terenów leśnych i dróg o małym natężeniu.

W Częstochowie odbył się egzamin I stopnia, któremu poddani zostali sierż. szt. Marcin Natkańczyk na koniu Blue Baker i st. sierż. Korneliusz Kozłowski na koniu Bonzo. Obaj jeźdźcy dołączyli do częstochowskiego zespołu konnego w tym roku.

Egzamin I stopnia, to sprawdzian umiejętności jeździeckich policjantów i posłuszeństwa ich koni. Stopień I, oznacza gotowość do służby w miejscach o słabym natężeniu ruchu i na terenach leśnych. Jednocześnie mundurowi rozpoczęli proces szkoleniowy, zmierzający do zdania egzaminu II stopnia, uprawniający do zabezpieczania imprez masowych.

Policjanci przeszli test sprawności użytkowej, pokonując nietypowe przeszkody, w tym płonące przedmioty.

Do oceny umiejętności policjantów powołano specjalną komisję, której przewodniczyli koordynatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - nadkom. Marcin Siewiert i asp. szt. Adam Chmel, a także nadkom. Artur Włodarski – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie oraz pani Katarzyna Kulpińska - lekarz weterynarii.

(KWP w Opolu / aj)