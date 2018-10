Zatrzymany za napaść na taksówkarza Data publikacji 10.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z głogowskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie ataku na jednego z taksówkarzy. Agresor uderzył pokrzywdzonego w głowę, a gdy ten już leżał, zaczął go kopać. Sprawca spowodował obrażenia ciała u starszego mężczyzny oraz uszkodził jego samochód. Na wniosek pokrzywdzonego i policji, prokurator objął sprawę ściganiem z urzędu.

Do zdarzenia doszło na tle nieporozumień pomiędzy nietrzeźwym 43 – letnim głogowianinem a taksówkarzem, gdy ten przywiózł do jego domu również nietrzeźwego członka rodziny. Wówczas sprawca zaatakował taksówkarza, uderzył go oraz kopał. Uszkodził także jego auto.

Alkohol absolutnie nie tłumaczy zachowania 43 – latka. Obrażenia jakie odniósł pokrzywdzony kwalifikują tą sprawę, jako prowadzoną w trybie oskarżenia prywatnego. Jednak ze względu na okoliczności i sposób działania sprawcy, prokurator objął ją ściganiem z urzędu.

43 –latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Odpowie również za uszkodzenie pojazdu.

(KWP we Wrocławiu / aj)