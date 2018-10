Poszukiwany 10 listami gończymi zatrzymany. Czeka go 10 lat więzienia Data publikacji 10.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Ukrywał się przed Policją, a sądy wydały za nim 10 listów gończych. 53-latek został namierzony i zatrzymany. Za przestępstwa, które popełnił, kolejne 10 lat spędzi w więzieniu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu prowadzili poszukiwania za mieszkańcem gminy Trzciel, za którym sądy wydały łącznie 10 listów gończych. Mężczyzna miał na swoim koncie oszustwa na bardzo wysokie kwoty oraz wyrok za przywłaszczenie mienia.

Podczas intensywnych poszukiwań mężczyzny policjanci zastosowali wiele metod i form pracy operacyjnej, stale sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać. Z ustaleń policjantów wynikało, że ukrywa się on na terenach dużych miast w centralnej Polsce. Dzięki wytężonej pracy i dużemu zaangażowaniu w proces poszukiwawczy, policjantom udało się go namierzyć i zatrzymać. Mężczyzna był ogromnie zaskoczony, gdy policjanci przyjechali pod jego dom i zatrzymali go, zanim przekroczył jego próg, jeszcze z torbą podróżną w ręku.

53-latek został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, gdzie spędzi najbliższe 10 lat.

asp. Justyna Łętowska

KPP Międzyrzecz